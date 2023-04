Albert Hammond Jr Hadirkan Lagu Perdana dari Album Terbaru

jpnn.com, NEW YORK - Vokalis band The Strokes, Albert Hammond Jr mengumumkan jadwal peluncuran album solo terbaru yang berjudul Melodies On Hiatus.

Album tersebut siap dirilis pada 23 Juni 2023 mendatang melalui Red Bull Records.

Sebelum melepas album, Albert Hammond Jr meluncurkan single pertama yang bertajuk 100-99 feat. GoldLink.

Lagu 100-99 dirilis bersamaan dengan sebuah video klip yang digarap oleh sutradara Angela Ricciardi dan Silken Weinberg.

"Aku tumbuh dewasa sambil mendengarkan musik hip-hop tahun 90an dan selalu suka dengan hook melodik dari lagu-lagu yang aku dengar di radio, terutama apapun yang dibuat oleh Dr.Dre," kata Albert Hammond Jr dalam keterangan pers, Rabu (5/4).

Menurut Albert Hammond Jr, lagu 100-99' adalah karya yang telah ingin dibuatnya.

Dia sengaja menggandeng seorang rapper untuk mendampingi bunyi gitarnya.

"Sangat senang akhirnya bisa merilis ini bersama GoldLink," jelasnya.