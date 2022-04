Alberttt dan Vyn Mengerikan, RRQ Angkat Trofi MPL Indonesia Keempat

jpnn.com, JAKARTA - Tim E-sports Mobile Legend Rex Regum Qeon (RRQ) keluar sebagai juara Mobile Legends Professional (MPL) Season 9.

Dalam laga final yang berlangsung di Tanjung Duren, Minggu (24/4) malam WIB, RRQ menjadi juara seusai mengalahkan Onic di final dengan skor 4-1.

Pada partai pemungkas, para penggawa RRQ yang dihuni Alberttt, R7, Clayyy, Skylar dan Vyn sukses mengatasi perlawanan Onic Esports.

Onic sejatinya juga turun dengan kekuatan penuh dengan komposisi Drian, Butsss, CW, Sanz dan Kiboy.

Sayang perlawanan tim berjuluk Landak Kuning itu hanya bisa mereka lakukan di gim kedua dengan skor membunuh sebanyak 18 berbanding 16 milik RRQ.

Dalam sistem best of seven series, RRQ dominan dengan permainan agresif dari Alberttt hingga Vyn.

Kombinasi Alberttt dan Vyn pada gim kelima bahkan membuat tim Onic Esports hanya bertahan selama 15 menit 58 detik untuk mengakui keunggulan RRQ.

Gelar juara Season 9 menjadikan tim RRQ saat ini tercatat telah mengangkat trofi MPL sebanyak empat kali setelah sebelumnya di edisi kedua, kelima, dan keenam.