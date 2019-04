Album Comeback BTS Pecahkan Rekor

jpnn.com - Boyband asal Korea Selatan, BTS resmi comeback lewat album terbaru Map of the Soul: Persona. Dirilis pada 12 April 2019, album tersebut mencatat rekor untuk urusan pre-order.

Dilansir Soompi, BTS mengantongi sebanyak 3.021.822 pemesanan untuk album Map of the Soul: Persona sebelum jadwal rilis. Angka tersebut mematahkan rekor pre-order sebelumnya yakni sekitar 1,5 juta lewat album Love Yourself: Answer.

Album Map of the Soul: Persona berisi 7 lagu anyar dari BTS. Terdapat sebuah kejutan pada lagu keempat yang berjudul Make It Right. Sebab BTS ternyata berkolaborasi dengan Ed Sheeran dalam lagu tersebut.

Tidak hanya itu, BTS juga mengajak Halsey untuk menyempurnakan lagu Boy With Luv. Lagu bernuansa pop funk itu bercerita tentang kesederhanaan cinta yang mampu membuat bahagia.

Lima materi lainnya dari BTS memberi warna tersendiri dalam album Map of the Soul: Persona. Seperti, lagu Intro: Persona, Mikrokosmos, HOME, Jamais Vu, dan Dionysus.

BTS akan menampilkan Boy With Luv perdana di Saturday Night Live akhir pekan ini di NBC. Tidak hanya itu, grup yang diisi Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jungkook itu bakal melakukan tur ke kawasan Amerika, Eropa, dan Asia dalam beberapa bulan mendatang (mg3/jpnn)