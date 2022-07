Aldi Taher Akan Berkolaborasi dengan Band Lyla?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengisyaratkan bahwa dirinya bakal berkolaborasi dengan grup musik Lyla.

Kabar tersebut disampaikannya saat ditemui di Warkop Om Gue, Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (23/7) malam.

"Gue akan kolaborasi dengan Lyla," kata Aldi Taher.

Suami Salsabillih itu mengatakan dirinya dan Lyla akan merekam ulang lagu Takkan Ada.

Adapun Takkan Ada merupakan lagu yang pernah melambungkan nama Lyla di industri musik tanah air.

"Akan ada Takkan Ada versi gue," ujar pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Aldi Taher belum mau memberi bocoran lebih banyak mengenai lagu Takkan Ada versi terbaru.

Dia hanya menyebut lagu dengan Lyla tersebut bakal segera diluncurkan.