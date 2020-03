All England 2020: Salah Satu Impian Melati dari Kecil pun Terwujud

jpnn.com, BIRMINGHAM - Ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktaviati menjadi kampiun di All England 2020.

Mereka berhasil merebut gelar juara usai mengalahkan Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) 21-15, 17-21, 21-8 dalam laga di Arena Birmingham, Minggu (15/3) malam WIB.

“Pasti bangga banget bisa juara di sini. Karena ini kan salah satu cita-cita dan impian saya dari kecil. Siapa sih yang enggak mau juara All England. Semua pemain badminton kalau ditanya pasti maunya juara All England, Kejuaraan Dunia dan Olimpiade. Alhamdulillah bisa terwujud salah satu impianku,” kata Melati.

Praveen/Melati sudah lima kali bertemu dengan Dechapol/Sapsiree dan merebut tiga kemenangan. Hasil ini kian menambah keunggulan pasangan Indonesia tersebut menjadi 4-2.

Highlights | ???????? Indonesian pair Jordan and Oktavianti produce an outstanding performance to win at the YONEX All England Open 2020 ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #AllEnglandOpen2020 #YAE20 #WorldTour pic.twitter.com/ZCNh0pFfyE — BWF (@bwfmedia) March 15, 2020