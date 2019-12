Amandari Batik dan PLN Gelar Acara di Jakarta Selatan, Besok

jpnn.com, JAKARTA - Gallery Amandari Batik bersama PLN menggelar acara bertajuk The Story of Batik: Legacy, Investment, and Diplomacy, pada Rabu, 4 Desember 2019 di Gran Mahakam Hotel, Jakarta Selatan. Acara ini digelar sebagai upaya pelestarian batik.

Ya, batik lebih dari sebuah kain. Batik merupakan warisan dari pikiran besar para leluhur yang menggambarkan kebijaksanaan sebagai pedoman tentang cinta, kesabaran, kedamaian, dan kehidupan.

"Batik adalah karya produk yang menjadi ikon negara berskala nasional yang telah diakui dunia, sehingga kita wajib mengawal perkembangannya. Ada keindahan, keanggunan, dan komitmen untuk bercerita tentang kekayaan budaya kita lewat alur ulasannya,“ jelas Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani dalam keterangan resminya, Selasa (3/12).

Dikatakan, ada proses idealisme dalam membatik sebagai keagungan budaya bangsa Indonesia. Inilah legacy untuk generasi ke depan.

"Untuk itu, kami menghadirkan suatu trasformasi yaitu mengajak kaum millenial yang budayanya adalah serbainstan, dapat tetap turut membatik dengan menggunakan kompor listrik dalam penggunaan dengan cantingnya yang efisiensinya bisa mencapai 63 persen,“ ujarnya.

Dalam acara ini akan ada dua sharing session. Pertama, untuk kalangan milenial di mana adanya transformasi dalam membatik. Kedua, tentang bagaimana membawa batik ke pasar global.

Batik sebagai jembatan komunikasi yang dipilih, demikian pemilik Gallery Amandari Batik, Uti Rahardjo, karena sudah melekat pada semua kalangan, sebutlah sosialita, pengusaha, pemerhati budaya maupun fashionpreneur dengan jaringan internasional.

"Kami mengundang mereka, yang concern dengan batik, dan fashionpreneur yang konsen dengan batik dan sudah berpengalaman di beberapa negara," ungkapnya.