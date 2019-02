Anak Prabowo Hadiri Pesta Ultah Paris Hilton

jpnn.com - Putra Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo ikut menghadiri pesta ulang tahun penyanyi kenamaan dunia Paris Hilton. Dia terlihat berada di tengah pesta bersama para tamu lainnya.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Paris Hilton di Instagram. Perempuan berusia 38 tahun itu merayakan ulang tahun dengan pesta di sebuah klub bersama teman dan relasi.

Dari foto yang diunggahnya, tampak beberapa tamu termasuk putra Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo. "#Killingit at #ClubParis with my #SexyCrew," ungkap Paris Hilton, Senin (18/2).

Foto tersebut lantas menarik perhatian netizen. Banyak yang mengomentari kehadiran Didit di pesta ulang tahun Paris Hilton.

"Ini seriusan anak @prabowo? Weleh, kalau anak capres satunya, bisa didemo berjilid nih," komentar akun bima.ipmawan.

"Anak Prabowo mainnya jauh banget," ujar fadil.anugerah.