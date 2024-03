Anak Usaha Pertamina akan Mempercepat Bisnis Perluasan Pemanfaatan LNG

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusantara Regas (NR), salah satu unit usaha Pertamina menyelenggarakan Town Hall Meeting secara offline dengan mengangkat tema 'New Spirit Towards the Highest Level' di Jakarta, Selasa (5/3).

Acara yang dihadiri dewan komisaris, jajaran direksi serta seluruh pekerja ini mengagendakan pencapaian pada tahun 2023 dan strategi 2024 Nusantara Regas.

Hal ini untuk menyamakan visi misi seluruh pekerja demi menjaga keberlanjutan dan pengembangan perusahaan.

Selama 2023, Nusantara Regas melayani 32 kargo dan menyalurkan gas 89.54 juta MMBtu dengan pendapatan USD 81 juta.

”Tahun ini kami akan speed up bisnis perluasan pemanfaatan LNG. Kami memproyeksikan ada kebutuhan FSRU untuk pemenuhan LNG di Papua pada tahun 2027, bunkering dan break bulking serta mendukung penyediaan infrastruktur LNG untuk retail,” kata Direktur Utama Nusantara Regas Iskandar Mirza dalam keterangannya yang diterima, Minggu (10/3).

Dimulai 2011 hingga 2023, Nusantara Regas berhasil mempertahankan 12,5 juta jam kerja selamat dengan komitmen penerapan aspek HSSE yang disiplin.

”Selain kinerja keuangan yang memuaskan, yang juga kami banggakan adalah aspek HSSE Nusantara Regas dijalankan secara profesional. Kami akan mendukung pencapaian di 2024 ini agar lebih memuaskan. Terus jaga motivasi dan konsolidasi,” imbuh Komisaris Nusantara Regas Yudi Yudhawan.

Dalam acara ini juga dilaksanakan sosialisasi peluncuran logo baru Nusantara Regas yang resmi berubah pada Desember 2023 lalu.