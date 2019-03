Ananda Sukarlan Gelar Konser Piano untuk Jokowi dan PSI

jpnn.com - Pianis Ananda Sukarlan akan menggelar konser yang didedikasikan untuk perbaikan politik Indonesia. Konser tersebut diberi judul Dari Jokowi -- PSI -- Hingga Broadway.

Konser ini dia persembahkan untuk Jokowi, yang telah memulihkan harapan atas politik yang selama ini dikuasai elite. Serta untuk sebuah harapan baru politik Indonesia bernama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Saya ingin menyumbang sesuatu buat perbaikan politik. Karena saya bisanya main piano, makanya saya bikin konser untuk Jokowi dan PSI. Jokowi presiden yang luar biasa, sementara PSI itu partai harapan saya untuk memperbaiki politik Indonesia yang sedang ruwet," kata Ananda Sukarlan.

Konser akan digelar di Soehanna Hall, Energy Building SCBD, Jakarta, pada 29 Maret 2019 pukul 19.30 WIB. Dalam konser ini, Ananda mengajak Mariska Setiawan, soprano muda asal Surabaya. Dia akan tampil membawakan beberapa lagu Broadway terkenal seperti "On My Own" dari Les Miserables, "I Have Confidence" dari The Sound of Music dll.

Ananda Sukarlan telah menulis serangkaian Rapsodia Nusantara, semua berdasarkan berbagai melodi lagu rakyat dari seluruh Indonesia. Ananda terinspirasi oleh komponis Hungaria Franz Liszt yang, pada abad ke-19, menulis 19 nomor Hungarian Rhapsodies yang sangat terkenal.

Serial Rapsodia Nusantara kini telah menjadi favorit di antara pianis klasik di seluruh dunia, seperti yang dapat dilihat di berbagai video di youtube atau vidio.com. Mereka secara efektif memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia melalui media yang tersedia secara standar, dari ruang konser hingga di dalam rumah, yaitu piano, raja dari semua instrumen.

Yang unik adalah bahwa pianis dari berbagai kebangsaan dan latar belakang budaya suka memainkannya karena Rapsodia Nusantara menyodorkan teknik pianistik dan musikalitas yang tinggi.

Tetapi yang utama adalah bahwa Rapsodia Nusantara telah membuktikan kepada dunia musik klasik bahwa Indonesia dapat memberi cap identitasnya yang kuat dalam kontribusi pada repertoar musik piano virtuoso yang berasal dari tradisi Mozart, Beethoven, Liszt, Tchaikovsky dll. Ini membawa musik klasik Indonesia ke kancah dunia. (dil/jpnn)