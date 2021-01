Anggun: Saya Penggemar Berat Film Animasi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggun turut mengisi suara di film animasi Raya and The Last Dragon.

Pelantun Mimpi ini akan memerankan karakter Virana, seseorang yang otoriter tetapi pemimpin berhati besar.

“Ini merupakan impian masa kecil. Ketika Disney Studio di Paris menghubungi, saya tidak dapat mempercayainya,” kata Anggun, dalam keterangan resmi, Jumat (29/1).

“Saya sangat senang karena saya adalah penggemar berat film-film animasi Disney,” lanjutnya.

Menurut Anggun, film animasi ini memberi penghargaan yang kuat kepada budaya Asia Tenggara.

"Film animasi ini benar-benar mengagumkan. Ini adalah sebuah petualangan yang luar biasa untuk dijalani bersama keluarga. Anda akan melakukan perjalanan melewati pemandangan yang luar biasa dan cerita diangkat dari cerita rakyat dan elemen budaya benua Asia,” ujarnya.

Raya and the Last Dragon akan membawa para penggemar pada perjalanan epik dan seru dalam dunia fantasi Kumandra, di mana sejak dulu manusia dan naga hidup berdampingan. Namun, ketika kekuatan jahat mengancam negeri itu, para naga mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan manusia.

Kini, 500 tahun kemudian, kejahatan yang sama telah kembali dan nasib mereka bergantung pada seseorang kesatria bernama Raya, untuk mencari sang naga legendaris yang dapat mempersatukan kembali tanah dan masyarakatnya yang terpisah.