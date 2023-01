Angkatan Laut RI dan AS Membahas Kerja Sama Pembinaan Mental Prajurit

jpnn.com, JAKARTA - TNI AL dalam hal ini Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut (Disbintalal) melaksanakan anjangsana ke U.S. Navy Chaplain - 7th Fleet pada Kamis (19/01) hingga Jumat (20/1) lalu.

Anjangsana itu bertepatan saat keduanya mengikuti kegiatan Area Wide Training for Chaplain and RPs serta Office Call ke USS Howard (DDG-83), USS Ronald Reagan (CVN-76) dan Markas Armada ke-7 U.S. Navy di Yokosuka-Jepang.

Kegiatan anjangsana Disbintalal ke U.S. Navy Chaplain - 7th Fleet dipimpin Aspers KSAL Laksda TNI Irwan Achmadi didampingi Kadisbintalal Brigjen TNI Sandy Muchjidin Latief dan rombongan.

Acara tersebut dalam rangka melaksanakan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara personel U.S. Navy Chaplain dengan personel Bintal TNI Angkatan Laut tentang pelayanan pembinaan mental yang dilakukan oleh kedua institusi di lingkungannya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan interoperabilitas pelayanan agama saat ini dan masa yang akan datang antara TNI AL dalam hal ini Disbintalal dengan U.S. Navy Chaplain Seventh Fleet.

Dalam kegiatan yang berlangsung, U.S. Navy Chaplain menyampaikan bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh U.S. Navy Chaplain, yaitu provide, facilitate, care, dan advice.

Selain itu disampaikan pula bahwa keberadaan Chaplain (Pabintal) berdasarkan konvensi Jenewa adalah non-combatant, namun tetap terjadi kemungkinan chaplain menjadi sasaran tembak.

Oleh karena itu, dibentuk Religious Program Specialist (RPs) yang bertugas melindungi dan mendukung pelaksanaan tugas chaplain yang tergabung dalam Religious Ministry Teams (RMT).