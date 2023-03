Anies dan Keikhlasan Koalisi Perubahan

jpnn.com - Kepingan ‘’puzzle’’ partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan akhirnya sempurna setelah Partai Demokrat secara resmi mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden, Kamis (3/2).

Partai Demokrat menggenapi kepingan puzzle yang sebelumnya sudah dirangkai oleh Partai Nasdem dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyoni (AHY) menyatakan Anies Baswedan kini menjadi pemimpin bagi Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

AHY menyatakan Anies kini sudah mendapatkan dukungan resmi dari ketiga partai tersebut sehingga nasib Koalisi Perubahan akan ditentukan oleh Anies sebagai pemimpin.

"You are the leader, you are the superstar and you will command Koalisi Perubahan ini, sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat you will lead us all," kata AHY.

Hal ini disampaikan AHY setelah mengumumkan secara resmi dukungan Partai Demokrat kepada Anies untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Dia mengatakan dengan dukungan Demokrat, Koalisi Perubahan resmi terbentuk untuk mengusung Anies sebagai calon presiden.

Dia pun menegaskan bahwa Partai Demokrat akan senantiasa membantu Anies dalam pencalonannya agar bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan.