Anwar Sanusi Sebut G20 Beri Perhatian Pada Fase Peralihan Dunia Pendidikan ke Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja mendapat perhatian dari negara-negara G20.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengemukakan bahwa persoalan fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja (transitions from education to work) bukanlah isu yang baru.

Menurutnya, Indonesia sendiri berpandangan bahwa isu ini harus ditangani secara inovatif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Hal itu diungkapkan Anwar dalam agenda 'Joint Meeting of Ministers of Education and Ministers of Labour and Employment at Exchange Views on Transitions from Education to Work' yang berlangsung di Catania, Italia, pada Selasa,(22/6) waktu setempat.

Namun begitu, seiring dinamika zaman yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, perlu adanya langkah-langkah inovatif dan kolaboratif dalam mengelola isu ini.

Tujuannya untuk menjaga kesesuaian sisi supply and demand tenaga kerja.

"Agar tercipta kebijakan dan program yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia kerja,” kata Sekjen Anwar saat mewakili Pemerintah Indonesia membacakan Country Statement dalam pertemuan tersebut.

Anwar mengatakan dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah program dan kebijakan dalam menjembatani transitions from education to work.