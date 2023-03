Aplikasi PINTU Luncurkan Community Badges, ada Grand Prize Rp 50 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja dengan brand PINTU menghadirkan program Pintu Community Badges: Go Get Yours.

Program tersebut yakni sebuah program bagi user yang gabung dalam member community PINTU bisa mendapatkan Non-Fungible Token (NFT) badges dan juga memperebutkan total grand prize di akhir tahun hingga Rp 50 juta.

Jonathan Hartono, Head of Community PINTU mengungkapkan dunia cryptocurrency sangat luas, selain berinvestasi, mengoleksi sebuah aset unik dalam bentuk digital atau dikenal dengan Non-Fungible Token (NFT) juga menjadi salah satu sarana berinvestasi di dunia crypto.

"Demi menghadirkan pengalaman yang unik dan menarik bagi para member komunitas kami, kami hadirkan program Pintu Community Badges, di mana member community PINTU bisa mendapatkan sebuah NFT badges di blockchain Polygon (MATIC) dengan melakukan berbagai misi seru yang ada di channel Telegram dan Discord PINTU,” ujar Jonathan.

Program Community Badges ini adalah sebuah inovasi baru yang dimungkinkan dengan berkembangnya teknologi NFT.

Selain untuk memperjualbelikan seni digital, salah satu dari banyaknya use case NFT yang ada adalah untuk meningkatkan engagement dan loyalitas sebuah brand.

"Program ini kami create sedemikian rupa guna menghadirkan experience journey yang baru bagi investor crypto di Indonesia. Jadi di Pintu Community Badges, setiap badge merepresentasikan poin dan poin tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik yang akan muncul setiap bulan atau bisa juga dikumpulkan hingga akhir tahun karena bagi 10 pengguna dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah hingga Rp 50 juta," tutur Jonathan.

Berdasarkan data dari Delphi Digital, volume perdagangan NFT secara kumulatif cenderung mengalami peningkatan yaitu volume perdagangan bulanan pada Januari 2023 telah mencapai lebih dari USD1 Miliar.