Ari Lasso Menangis Mengenang Erwin Eks Dewa 19

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso menangis saat mengenang kepergian sahabatnya, mantan pemain bas Dewa 19, Erwin Prasetya.

Momen tersebut terjadi saat dirinya mempersembahkan penampilan akustik bersama Andra Ramadhan untuk almarhum.

"Saat ini adalah edisi khusus saya persembahkan untuk almarhum pendiri, bassist Dewa 19 dari pertama, Erwin Prasetya," kata Ari Lasso dalam vlog YouTube terbaru miliknya, Kamis (7/5).

Dalam video tersebut, mantan vokalis Dewa 19 membawakan sejumlah lagu bersama Andra Ramadhan dalam rangka mengenang karya-karya Erwin Prasetya.

Dimulai dengan Misteri Ilahi, yagu yang diciptakan Erwin Prasetya untuk karier solo Ari Lasso. Dilanjutkan lewat lagu Still I'm Sure We'll Love Again, Restu Bumi, Kirana, Kamulah Satu-satunya, dan Sebelum Kau Terlelap.

Pada sela penampilan, Ari Lasso dan Andra Ramadhan bercerita tentang karya Erwin Prasetya. Termasuk sejarah bahwa Erwin adalah personel Dewa 19 dari awal berdiri.

"Jadi Dewa itu memang, Dhani Erwin Wawan, dan Andra," ucap Ari Lasso.

Pada lagu terakhir yang dibawakan, Ari Lasso tidak kuasa menahan tangis. Dia menitikkan air mata di pengujung lagu Sebelum Kau Terlelap.