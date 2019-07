Arsenal Resmi Pinjam Dani Ceballos dari Real Madrid

jpnn.com, LONDON - Arsenal resmi meminjam gelandang serang Real Madrid Dani Ceballos untuk satu musim.

"Gelandang Spanyol Dani Ceballos bergabung dengan kami dengan status pinjaman selama satu musim dari Real Madrid," bunyi pernyataan Arsenal di situs resminya.

8?? Dani will wear the number eight shirt this season



Looking good, @DaniCeballos46 ????



???????? #HolaDani — Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019