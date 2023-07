Aruna Ikut Ramaikan Kompetisi Masak Internasional, Promosikan #RevolusiProtein

jpnn.com, JAKARTA - Aruna sebagai integrated fisheries commerce dan supply chain aggregator ikut meramaikan ajang memasak internasional The 13th Salon Culinaire 2023 yang diadakan oleh Association of Culinary Professionals (ACP), 25 - 28 Juli 2023, di JIEXPO, Kemayoran.

Kompetesi itu sendiri diikuti oleh sejumlah koki profesional dari delapan negara di Asia tersebut.

Secara khusus, Aruna memasok kebutuhan seafood dari salah satu segmen challenge memasak pada tanggal 27 Juli 2023 yang bertajuk "Indonesia Spice Up the World".

Aruna memberikan salah satu komoditas seafood unggulan yakni udang dengan berat yang hampir mencapai setengah kuintal yang telah dipilih oleh pihak panitia sebagai komposisi utama yang harus diolah para peserta menjadi hidangan utama.

Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna Utari Octavianty mengatakan selain berfokus pada core bisnisnya yang menjamin ketersediaan seafood yang berkualitas, pihaknya juga mendukung terwujudnya komitmen perusahaan yaitu kampanye #RevolusiProtein melalui hidangan seafood Nusantara yang dibungkus dengan standar koki internasional dalam kegiatan tersebut.

Dia berharap acara bergengsi itu dapat menjadi wadah bagi para koki profesional untuk mengasah kreativitas dalam mengolah seafood segar yang berkualitas, sekaligus membangun networking dengan para pelaku di bidang serupa.

"Antusias dan passion para peserta adalah salah satu dari sekian hal yang membuat saya secara pribadi ikut semangat. Aruna berharap, Seafood by Aruna, dengan kualitas terbaiknya, bisa semakin mendorong tekad para peserta untuk makin giat dalam menggeluti bidang ini: be the best cook possible," kata Utari dalam keterangannya yang dikutip JPNN.com (30/7).

Di sisi lain, President ACP Rafael Triloko Basanto menyebutkan kompetisi tahun ini bukan untuk menciptakan persaingan non kolaboratif.