AS Sudah Jadi Negeri dengan Kasus Corona Terbanyak di Dunia

jpnn.com, NEW YORK - Amerika Serikat (AS) kini menjadi negeri dengan jumlah kasus virus corona (COVID-19) terbanyak di dunia. Merujuk data Worldometers, hingga Jumat (27/3) siang ini sudah ada 85.594 kasus COVID-19 di Negeri Paklik Sam itu.

Angka kematian akibat coronavirus di AS pun terus bertambah. Jumlahnya sudah 1.300.

Kini jumlah kasus COVID-19 di negara pimpinan Presiden Donald Trump itu sudah melebihi Tiongkok. Sampai saat ini jumlah kasus COVID-19 di Tiongkok ada 81.340 dengan total kematian 3.292 jiwa.

Sebelumnya para ilmuwan telah memprediksikan AS pada suatu hari akan menjadi negara yang paling terpukul oleh virus corona. Momen itu ternyata sudah tiba pada Kamis (26/3).

New York menjadi negara bagian dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di AS. Angkanya sudah mencapai 37.258 kasus dengan jumlah korban jiwa mencapai 385 orang.

Negara bagian lain di AS yang memiliki angka COVID-19 tinggi adalah New Jersey (3.894), Michigan (2.856) dan Washington (2580). Populasi AS saat ini sekitar 330 juta jiwa.(nypost/ara/jpnn)