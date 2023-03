ASABRI Dapat 3 Penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI (Persero) meraih tiga penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2023 (ICEA’23), yang digelar oleh First Indonesia pada Kamis, (16/3).

Tiga penghargaan tersebut untuk tiga kategori di antaranya Best Workplace Resilience Environment, The Best Company for Community Commitment, dan The Best Leadership Focus on CSR Program yang diraih oleh Kartika Rahmadayanti selaku Kepala Bidang TJSL ASABRI.

Pemenang Award ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh Tim penilai yang menjadi Dewan Juri.

Program TJSL ASABRI dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR, sehingga layak mendapatkan penghargaan Indonesia CSR Excellence Awards 2023.

Sekretaris Perusahaan ASABRI Okki Jatnika berharap dengan adanya penghargaan ini, ASABRI bisa memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat melalui program-program TJSL

“Dengan adanya Award ini, semoga ASABRI bisa terus menciptakan program TJSL yang lebih berdampak luas bagi masyarakat umum, khususnya bagi stakeholder kami TNI/Polri dan ASN Kemhan/Polri. Kami juga membuka peluang kepada Bapak dan Ibu yang dapat berkolaborasi dengan kami khususnya dalam memberikan perhatian kepada TNI/Polri dan ASN Kemhan/Polri," ucap Okki.

“Terima kasih kepada First Indonesi atas penghargaan yang diberikan. Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada Manajemen PT ASABRI yang telah mendukung penuh pelaksanaan Program TJSL di ASABRI dan seluruh Insan ASABRI yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan Program TJSL yang telah bekerja maksimal dengan hati dan penuh semangat," saut Kartika.

Program TJSL PT ASABRI 2022 diarahkan untuk melaksanakan Program TJSL yang sejalan dengan program prioritas untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs, khususnya dalam sektor pendidikan berkualitas, kehidupan sehat dan sejahtera.(chi/jpnn)