ASEAN Sports Day 2024 Digelar di Indonesia, Ajang Mempromosikan Gaya Hidup Sehat

jpnn.com - Kemenpora menggelar acara bertajuk ASEAN Sports Day (ASD) atau perayaan hari olahraga bagi masyarakat Asia Tenggara.

ASD tahun 2024 berlangsung di Indonesia dengaan mengusung tema "Collaboration on Promoting Healthy Lifestyle and Safeguarding Traditional Sports and Games toward A Healthier and Active ASEAN Community".

Kemenpora bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, serta Pemda Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan event yang berlangsung pada 8-11 Agustus 2024.

Beberapa negara yang akan hadir pada ASD 2024 ialah Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, serta Indonesia sebagai tuan rumah. Selain itu, terdapat pula Timor Leste sebagai observer.

Salah satu tujuan utama ASEAN Sport Day ialah mempromosikan gaya hidup sehat dan melestarikan olahraga tradisional di kawasan ASEAN.

Kegiatan ini akan digelar untuk membahas strategi efektif dalam mempromosikan gaya hidup aktif dan bagaimana cara menjaga kelestarian olahraga tradisional di tengah modernisasi.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Rudy Sufahriadi berharap masyarakat Indonesia turut menjadi bagian dari masyarakat ASEAN yang aktif berolahraga, juga mencintai olahraga tradisional.

"Saya berharap ASEAN Sport Day dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk bersama-sama mempromosikan olahraga tradisional dan gaya hidup sehat di kawasan ASEAN."