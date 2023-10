ASFA Foundation Jajaki Kerja sama Keberlanjutan dengan Pemda Xinjiang China

jpnn.com, JAKARTA - ASFA Foundation akan menjajaki kerja sama berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah Xinjiang, China.

Hal ini disampaikan Ketua ASFA Foundation Komisaris Jenderal (purn) Polisi Syafruddin Kambo seusai bertemu dengan Vice Chairman of The CPPCC Xinjiang Committee, President of Xinjiang Institute, Abdureqip Tomurniaz, di Urumqi, ibukota Provinsi Xinjiang, China, Kamis (19/10).

Syafruddin menjelaskan selain bidang pendidikan, kerja sama berkelanjutan yang bisa diwujudkan dengan Xinjiang ialah bidang sumber daya manusia dan teknologi.

"Tadi sudah ditawarkan kerja sama di bidang teknologi agriculture dan geologi. Selain itu pendidikan keislaman, yang tentu akan dipelajari lebih mendalam karena budaya di Xinjiang dan budaya di Indonesia tentu berbeda," Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (19/10).

Menurutnya, yang tidak kalah penting ialah kerja sama membangun sumber daya manusia yang berkelanjutan dan unggul.

"Itu akan segera kami lakukan bersama-sama," lanjutnya.

Syafruddin menjelaskan misi ASFA Foundation utamanya ialah pendidikan, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, misi kemanusiaan dan perdamaian.

Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Xinjiang menjelaskan secara gamblang tentang daerahnya mulai dari geografi, demografi, biografi, hingga peradabannya dan sekaligus juga secara lengkap menyampaikan keluh kesah dan sebagainya.