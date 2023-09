Asippindo: Perusahaan Penjaminan Berperan Menjembatani UMKM dengan Lembaga Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) terus mempromosikan manajemen keberlanjutan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai respons atas kebijakan pemerintah terkait dengan integrasi konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Asippindo merupakan asosiasi yang didirikan pada 2012 dengan anggota saat ini sebanyak 22 perusahaan penjaminan di Indonesia.

Dukungan Asippindo terhadap integrasi konsep tersebut juga dilakukan melalui inisiatif penjaminan hijau atau green guarantee. Manajemen berkelanjutan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diimplementasikan melalui penyesuaian model bisnis yang memperhatikan dampak bisnis terhadap lingkungan dan kondisi sosial, sekaligus sesuai dengan tata kelola usaha yang baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asippindo Ivan Soeparno saat menjadi pembicara dalam Indonesia–Korea Financial Cooperation Forum ke-2 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Council on International Financial Cooperation (CICF) di Jakarta, pada Senin (4/9).

”Asippindo terus berusaha mendorong dan mengembangkan peran perusahaan penjaminan sebagai salah satu alternatif menumbuhkan perekonomian melalui usaha mikro, kecil, dan menengah,” tutur Ivan.

Perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di sektor riil karena sebagian besar lapangan usaha di Indonesia digerakkan oleh sektor UMKM.

Sektor ini juga menyerap sekitar 97% angkatan kerja atau setara dengan sekitar 119,5 juta tenaga kerja dengan kontribusi ke produk domestik bruto sekitar 61%.

Walaupun kontribusi terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja besar, akses UMKM terhadap pendanaan masih sangat terbatas.