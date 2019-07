Asus ROG Phone 2 Anyar Akan Hadir dengan Dukungan Pengisian Daya 30W

jpnn.com - Menurut Sertifikasi 3C, Asus ROG Phone 2 mendatang akan hadir dengan pengisian daya 30W.

Dilaporkan dari GSM Arena, Jumat (5/7), kabarnya ROG Phone 2 ditawarkan dalam dua versi yakni I001DA dan I001DB. Untuk model I001DA mendukung pengisian daya pada 5-10V dan 3A yang bekerja hingga maksimum 30W.

BACA JUGA: 5 HP dengan Daya Tahan Baterai Besar, Bisa 21 Jam

Sedangkan model I001DB akan mendukung pengisian daya pada 9V dan 2A yang bekerja pada 18W, sama dengan Zenfone 6.

Generasi kedua ROG Phone 2 itu akan menampilkan layar 120Hz. Tencent sebagai mitra Asus akan bekerja pada gim berkemampuan 120Hz. Ini dimulai dengan "Under the One Man".

Smartphone gaming itu juga dikabarkan ditenagai oleh chipset Snapdargon 855 dan telah menjalankan sistem operasi Android 9 Pie.

ROG Phone 2 akan diluncurkan perdana pada 23 Juli di China. Smartphone gaming terbaru ini juga hadir dalam dua varian, yang ditawarkan mulai dari CNY4.399 atau setara Rp9 juta.(mg9/jpnn)