Siap-Siap! Asus ROG Phone 2 Segera Dirilis

jpnn.com, JAKARTA - Asus akan merilis smartphone gaming generasi terbaru dari ROG Phone 2 pada Juli 2019 mendatang.

Sebelumnya, Asus memilkiki rencana untuk meluncurkan smartphone gaming ROG pada Juni 2018 lalu.

Namun, mereka menunda kehadiran smartphone itu lantaran harus melakukan perubahan pada bagian layar.

Seperti dilansir Gizmochina, Kamis (13/6), produsen smartphone asal Taiwan itu telah mengonfirmasi bahwa ROG Phone 2 sudah siap dirilis.

Smartphone itu kemungkinan akan hadir dengan layar yang menawarkan kecepatan refersh rate 120 Hz.

Sayangnya, perusahaan tidak menyebutkan kapan tanggal pasti peluncuran smartphone tersebut.

Dalam pengembangan ROG Phone 2, Asus berkolaborasi dengan gim Under the One Man dari Tiongkok.