Atletico Tumbang, Real Madrid Menang

jpnn.com, VALLADOLID - Real Madrid memangkas jarak dengan pemuncak klasemen La Liga, Atletico Madrid di pekan ke-24.

Bertandang ke markas Real Valladolid di Estadio Jose Zorrilla, Minggu (21/2) dini hari WIB, Madrid menang 1-0.

Tim asuhan Zinedine Zidane itu cukup kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah.

Satu-satunya gol dalam laga tersebut baru tercipta di babak kedua lewat sundulan Casemiro pada menit ke-65, menerima umpan manja dari tendangan bebas Toni Kroos.

90 - Toni Kroos ???????? vs Valladolid by numbers:



1 assist

4 key pases - Highest tally for Real Madrid

73 passes completed (83) - Highest tally of game

7 crosses - Highest tally of game

100% duels won (7/7) - Highest tally of game (2+)

9 recoveries - Highest tally of game



Vital pic.twitter.com/PpwUAopFjZ — OptaJose (@OptaJose) February 20, 2021