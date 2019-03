Aubameyang Gagal Penalti di Menit ke-91, Tottenham Satu, Arsenal Satu

jpnn.com, LONDON - Arsenal membuang peluang memepet Tottenham Hotspur di pekan ke-29 Premier League. Dalam derbi London di Wembley, Sabtu (2/3) malam WIB, Tottenham dan Arsenal mengakhiri bentrok dengan hasil sama kuat 1-1.

The Gunners yang bertindak sebagai tamu unggul lebih dahulu lewat Aaron Ramsey pada menit ke-16. Tottenham baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua lewat sepakan penalti Harry Kane di menit ke-74.

0 - Arsenal are the only side yet to register an away clean sheet in the Premier League this season. Vulnerable. #TOTARS pic.twitter.com/fwfo2hGF7t — OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2019