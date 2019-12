Aura Kasih Geram Rumah Tangganya Jadi Bahan Gosip

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih geram soal gosip yang menerpa rumah tangganya dengan Eryck Amaral. Lewat akun Instagram miliknya, dia menumpahkan kekesalannya.

Pelantun Mari Bercinta itu merasa tidak bisa berkarya lantaran dipatahkan dengan gosip negatif tentang dirinya.

Dia juga menegaskan bahwa gosip keretakan rumah tangganya tidak benar. Menurutnya, rumor tersebut justru membuat nama baiknya jelek.

"Whic is, sesuatu yang enggak pernah gue lakuin itupun! Tapi dibuat-buat sama orang-orang enggak bertanggung jawab!" kata Aura Kasih, Selasa (23/12).

"Demen aja gitu buat nama gue jelek. Single salah, kawin salah, punya anak hajar terus gosip! Kan aing lieur juga yah," sambungnya.

Meski demikian, Aura Kasih tidak mau memperpanjang masalah ini. Dia memastikan bakal terus berprasangka baik.

"But but but thank god i have faith! Gue selalu berprasangka baik sama Tuhan!! Alhamdulilah-in aja semua!," ucapnya.

Seperti diketahui, rumah tangga penyanyi Aura Kasih dan Eryck Amaral kembali jadi perbincangan. Kali ini akibat dirinya menghapus semua foto suaminya di akun Instagram miliknya.