Avril Lavigne Batalkan Tur ke Asia Gegara Virus Corona

jpnn.com, JAKARTA - Wabah virus corona yang tengah menyebar di berbagai negara, khususnya Asia, berdampak pada tur penyanyi Avril Lavigne.

Musisi 35 tahun asal Kanada itu terpaksa membatalkan jadwal tur konser di beberapa kota di Asia karena kondisi yang dianggap tidak kondusif.

Pengumuman pembatalan tur Asia disampaikan Avril Lavigne melalui akun Instagram miliknya. Dia mengaku sedih harus urung menggelar konser di Asia karena wabah virus corona.

"Saya sangat sedih. Kami sudah bekerja keras untuk membawa tur ini ke seluruh dunia, dan benar-benar kacau," ungkap Avril Lavigne, Senin (2/3).

Pelantun Wish You Were Here itu mengungkapkan bahwa kesehatan penggemar sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga tur terpaksa dibatalkan untuk mencegah dampak buruk virus corona.

"Saya berharap kalian menjaga diri dan kesehatan. Kalian selalu ada dalam doa dan pikiran saya," ujar Avril Lavigne.

Baca Juga: Avril Lavigne Tak Canggung Sepanggung dengan Mantan

Avril Lavigne awalnya direncanakan menggelar konser di 12 lokasi di Asia pada April hingga Mei 2020. Tur dijadwalkan singgah ke Tiongkok, Hong Kong, Filipina, Jepang, dan Taiwan.

Akan tetapi, jadwal tersebut terpaksa dibatalkan karena wabah virus corona. "Semoga tur ini ada penjadwalan ulang," tutup Avril Lavigne. (mg3/jpnn)