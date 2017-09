Avril Lavigne Tak Canggung Sepanggung dengan Mantan

jpnn.com - Sudah tiga tahun, Avril Lavigne jarang terlihat tampil di panggung hiburan. Kini, pelantun Complicated itu menandai come back-nya ke panggung lewat duet dengan sang mantan suami, Chad Kroeger.

Diberitakan Aceshowbiz, Lavigne tampil bersama band Kroeger, Nickelback, yang saat ini tengah menjalani tur bertajuk Feed the Machine Tour. Kemunculan Lavigne itu mengejutkan kerumunan penonton yang hadir di Greek Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat.

Ladyrocker asal Kanada tersebut muncul dengan santai dari balik panggung dan ikut bergabung menyanyikan hit Rockstar. Beberapa waktu setelah penampilan itu, dia mengunggah video momen tersebut ke akun instagram-nya.

"Senang bisa kembali ke atas panggung! Merasa bersemangat, senang, dan bersyukur," ujarnya.

Tanda kembalinya Lavigne di atas panggung membuat banyak spekulasi bahwa dia telah siap untuk merilis album baru. Sebelumnya, dia menunda melanjutkan karier setelah terdiagnosis menderita penyakit lyme (lum­puh karena kutu) pada 2014.

Lavigne terakhir kali merilis album pada 2013 yang diberi judul dengan namanya sendiri. Sementara itu, rilisan terbaru dia berupa kolaborasi bersama Nick Carter yang berjudul Get Over Me.

Pada akhir 2016, Lavigne sempat memberikan isyarat terkait album terbaru yang akan dirilis. "Hai semuanya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada penggemar saya atas kesabaran Anda dan dukungannya selama saya berjuang melawan penyakit lyme selama dua tahun terakhir," tulisnya.

Karya yang akan menjadi album keenam Lavigne itu diperkirakan rilis akhir tahun ini. Album itu turut menandai proyek pertamanya setelah bekerja sama dengan BMG pada Maret lalu.

