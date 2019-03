Tampil Berkerudung, Avril Lavigne Bikin Warganet Pangling

jpnn.com - Penyanyi asal Kanada, Avril Lavigne membuat penghuni Instagram heboh. Bukan tentang lagu-lagu yang dibawakannya, melainkan karena penampilan dia yang berbeda.

Pelantun Head Above Water ini mengenakan kerudung hitam lengkap dengan gamis senada saat berlibur di Abu Dhabi.

Setidaknya ada tiga foto yang diunggah Avril Lavigne di akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Lima Tahun Menghilang, Avril Lavigne Segera Rilis Album Baru

“Everyone has been so warm and my time here has been magical and epic. Thank you for having me UAE and for your hospitality @emiratespalace,” tulis Avril Lavigne sebagai keterangan di salah satu foto unggahannya, Selasa (19/3).

Walhasil, unggahan itu langsung menuai beragam komentar dari warganet, termasuk dari Indonesia.

Baca juga: Avril Lavigne Tak Canggung Sepanggung dengan Mantan

Mereka tak menyangka dengan penampilan mantan istri Derryck Whibley itu. “Cakep, moga cepat berhijab,” kata akun shoakitsu.