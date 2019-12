Axelsen Cedera, Ginting Juara Grup, Chou Tien Chen Tersingkir

jpnn.com, GUANGZHOU - Anthony Sinisuka Ginting memastikan satu tiket semifinal tunggal putra BWF World Tour Finals 2019.

Dalam laga pemungkas Grup B di Tianhe Gymnasium, Jumat (13/12) siang WIB, Ginting menang setelah Viktor Axelsen (Denmark) yang menjadi lawannya, memutuskan retired atau mundur karena cedera.

Axelsen menyerah dengan kondisinya saat tertinggal 6-13 dari Ginting. Belum ada keterangan resmi soal jenis cedera yang menimpa Axelsen, tetapi bule Denmark itu memang punya sejarah cedera kaki yang membuatnya sempat absen lama.

Dengan hasil tersebut, Ginting berhak ke semifinal dengan menyandang status juara grup.

Axelsen ???????? ends his HSBC BWF World Tour Finals 2019 campaign. Ginting ???????? in the semifinals ????#HSBCBWFbadminton #HSBCWTFinals2019 #Guangzhou2019 pic.twitter.com/RMdNFTCRGc — BWF (@bwfmedia) December 13, 2019