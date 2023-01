Ayooservis oleh Airmas Hadir untuk Tingkatkan Kualitas Service Center di Indonesia

jpnn.com - Dengan semangat dan komitmen untuk menghadirkan solusi service center bersertifikat resmi dan mudah dijangkau seluruh konsumen Indonesia, Ayooservis oleh Airmas hadir sebagai sarana layanan purna jual resmi.

Ayooservis memberikan jasa layanan purna jual untuk pelanggan berbasis korporasi, pemerintah, dan konsumer.

Bertempat di gedung Ayooservis yang berlokasi di komplek ketapang indah blok b2 No.12a – 14 Jl KH Zainul Arifin, Krukut, Taman sari, Jakarta Barat, resmi beroperasi.

Pelanggan akan mendapatkan layanan unggulan yang dimiliki Ayooservis, 3 unggulan tersebut yaitu:

1. Menyelesaikan masalah hanya dengan guide on by phone

2. Carry in adalah layanan untuk user dapat membawa produk rusak ke ayooservice yang terdaftar di kotanya

3. On site adalah tim ayooservice akan datang langsung ke lokasi dimana user berada.

Ayooservis juga menyediakan layanan gratis untuk user B2G yaitu Preventive Maintenance dan untuk B2B/B2C mendapatakn layanan For Waranty Program adalah layanan kontrak setelah waranty habis.

Ahmad Kursani selaku GM Sewa dan Service Airmasgroup menjelaskan “Ayooservis hadir dalam kemasan yang baru, program yang fresh dan layanan servis yang tidak dimiliki penyedia e-katalog lainya untuk user B2G serta layanan service sangat mudah diakses pelanggan B2B dan B2C untuk mendapatkan pelayanan service IT terbaik dan berkualitas“ jelasnya

Pelanggan yang sudah membeli produk dari Airmas Group dapat secara otomatis mendapatkan semua fasilitas layanan terbaru dari Ayooservis, baik pelanggan B2G, B2B & B2C.

Dalam memberikan hasil yang terbaik untuk pelanggan, seluruh teknisi sudah mendapatkan pelatihan secara khusus, berpengalaman dan bersertifikasi.