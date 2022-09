Azyumardi Azra Meninggal Dunia, JK: Begitu Banyak Jasa Beliau kepada Kita Semua

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra meninggal dunia di Malaysia, Minggu (18/9).

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Azyumardi Azra.

Menurut JK, Azyumardi Azra begitu banyak jasanya kepada bangsa ini.

"Begitu banyak jasa beliau kepada kita semua, kepada umat, kepada bangsa," kata JK dalam pesan videonya yang diterima di Jakarta, Minggu (18/9).

JK mengatakan bahwa sumbangsih guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu tidak hanya di tanah air, tetapi juga diakui secara internasional.

Hal itu terbukti Azyumardi Azra warga negara Indonesia (WNI) pertama yang memperoleh gelar Commander of the Order of British Empire (CBE) dari Kerajaan Inggris, sehingga dan menjadi 'Sir' pertama di Indonesia.

"Di internasional dia mungkin satu-satunya warga negara yang mendapat gelar Lord atau Sir di Indonesia, dan juga memiliki keilmuan yang sangat dihormati di kalangan intelektual di dunia ini," ungkap JK.

Selama dua kali mengampu jabatan sebagai wapres RI, JK mengaku Azyumardi pernah mendampinginya selaku deputi politik dan staf khusus.