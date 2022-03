Bahas Langkah Kerja Lapangan Pembangunan IKN Nusantara, KLHK Gelar Diskusi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menyelenggarakan agenda kunjungan, diskusi langkah-langkah operasional penerapan forest city di IKN Nusantara, dan workshop Forest and Other Land Use (FoLU) NET SINK 2030.

Rencananya, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dirancang sebagai kota aman, modern, berkelanjutan, dan memiliki ketahanan sehingga bisa menjadi kota berkelas dunia.

Dengan konsep ini, pembangunan dan penyelenggaraan IKN diharapkan bisa menjadi acuan bagi pembangnan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia.

KLHK menilai berbagai arahan dalam dokumen perencanaan terpadu IKN Nusantara harus diterjemahkan secara operasional.

Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk langkah-langkah kerja lapangan yang terstruktur, terencana, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik di lapangan.

"Salah satu langkah kerja yang penting dan menjadi fondasi bagi keberlanjutan Ibu Kota Nusantara ialah langkah-langkah kerja lapangan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat membangun dan memperkuat infrastruktur ekologi Ibu Kota Nusantara," tulis KLHK dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (17/3).

Langkah-langkah kerja lingkungan hidup dan kehutanan ini dinilai harus bisa membangun dan memperkuat dimensi ekologi (biosphere), sosial, dan ekonomi IKN Nusantara serta wilayah di sekitarnya.

Untuk itu, KLHK berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk para pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk melakukan langkah-langkah kerja yang bisa membangun dan membangun infrastruktur ekologi IKN Nusantara.