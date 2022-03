Bak Chef, Para Ibu Bisa Membuat Kue-Kue Enak Ini dengan Golden Eagle

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bungasari Flour Mills Indonesia dan ABC Cooking Studio kembali berkolaborasi untuk menghadirkan baking showcase, khususnya bagi para pelaku UMKM dan kalangan rumah tangga bersama sejumlah chef.

Pada kesempatan yang sama, Bungasari, yang dipercaya dalam penyediaan beragam tepung terigu di kelas-kelas pelatihan studio masak asal Jepang ini, sekaligus memperkenalkan rangkaian produk tepung premix teranyarnya, Hana dan Golden Eagle, untuk kali pertama di Jakarta.

Bertempat di ABC Cooking Studio di Senayan, City, Jumat lalu, kegiatan edukatif ini diberi tema "The Joy of Baking with Bungasari Premixes".

Para chef Bungasari yang berkolaborasi dengan ABC Cooking Studio ambil bagian dalam showcase yang diselenggarakan secara luring ini.

"Dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Bungasari dan ABC Cooking Studio ingin berbagi beragam inspirasi dalam bentuk sajian yang diolah dari tepung premix Bungasari, sebagai hidangan di saat Ramadan dan hari raya Idulfitri," ujar Commercial Director PT Bungasari Flour Mills Jonathan Quek, dalam siaran persnya.

Jonathan menyatakan Bungasari dan ABC Cooking Studio mengusung misi bersama, agar masyarakat mendapatkan keahlian baru dalam mengolah tepung dan mengaplikasikannya di rumah atau tempat usaha mereka.

Diharapkan, kegiatan kolaboratif antara produsen terigu terdepan di Indonesia dan studio masak asal Jepang ini, dapat menginspirasi masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi Bungasari dan ABC Cooking Studio yang diharapkan dapat menyokong kegiatan para pelaku usaha serta kebutuhan rumah tangga, melalui tepung premix yang simpel, easy to make, dan pasti jadi," jelasnya.