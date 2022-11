Bali Film Center Gandeng Mahasiswa Indonesia Gelar Art of The Score

jpnn.com, JAKARTA - Bali Film Center (BFC) bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia dalam program Art of The Score.

Art of the Score adalah program yang dikembangkan untuk mendukung kolaborasi antara mahasiswa Juilliard yang tertarik menciptakan musik asli untuk media visual dan mahasiswa perfilman dari seluruh dunia.

Bali Film Center telah mengirimkan beberapa film pendek karya pelajar Indonesia dalam program tersebut.

Film-film yang terpilih untuk program perdana Art of the Score, yakni Asa oleh Prisca Devani, Now(here) oleh Noah Tehusijarana, dan Sunday oleh Ezra Cecio dan Elvina Kurniawan.

Direktur Bali Film Center sekaligus pendiri Bali International Film Festival, Deborah Gabinetti, menyambut baik kerja sama tersebut

"Melalui kolaborasi ini, para mahasiswa perfilman Indonesia diberi kesempatan mengikuti program bergengsi dan dapat terus berkembang sebagai seniman yang mampu menunjukkan kemampuan dan potensi mereka sepenuhnya," ujar Deborah Gabinetti dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (8/11).

Kolaborasi antara mahasiswa perfilman Indonesia dan Juilliard itu sekaligus produksi skor asli musik.

Nantinya, mereka bakal dibimbing oleh Dr. Bilous dan fakultas, beserta staf lainnya di Center of Innovation in the Arts.