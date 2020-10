Bamsoet Sebut Usaha Sandiaga Uno Memajukan UMKM Patut Ditiru

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai konsistensi Sandiaga Uno dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) patut ditiru oleh para pengusaha besar lainnya.

Walaupun memiliki banyak bisnis besar, Sandiaga Uno sejak dahulu terkenal sangat peduli terhadap UMKM.

"Mas Sandi adalah kawan lama saya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Saat memimpin HIPMI pada 2005-2008, Mas Sandi berhasil meningkatkan jumlah pengusaha yang tergabung dalam HIPMI dari semula sekitar 25.000 orang menjadi sekitar 35.000 orang. Saat bergabung di Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dia juga memilih berkonsentrasi ke UMKM, yakni sebagai Ketua Komite tetap Bidang UMKM KADIN," ujar Bamsoet saat Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) You Tube Bamsoet Channel bersama Sandiaga Uno di Jakarta, Minggu (18/10/20).

Baca Juga: Saran Ketua MPR RI untuk Mengakhiri Polemik UU Cipta Kerja

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, dalam kepengurusan KADIN periode 2015-2020 yang diketuai Rosan Roeslani, dirinya dan Sandiaga Uno dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum.

Sandiaga Uno sebagai Wakil Ketua Umum bidang UMKM, Koperasi, dan Industri Kreatif. Sementara Bamsoet sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga.

"Dipilih sebagai Wakil Ketua Umum KADIN yang mengurusi UMKM, Koperasi, dan Industri Kreatif, adalah penegasan dari berbagai kalangan dunia usaha terhadap perjuangan Mas Sandi dalam memajukan UMKM. Walaupun akhirnya pada tahun 2016 ia pamit dari KADIN karena ingin fokus dalam pencalonan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bukan berarti membuat ia juga mundur dari perjuangan memajukan UMKM," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, saat terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan sebagai gubernur, Sandiaga Uno mengaplikasikan program kerja OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) sebagai upaya memajukan kewirausahaan terhadap pelaku usaha UMKM. Sekaligus embrio untuk melahirkan semakin banyak pelaku usaha UMKM.

"Menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta tak lantas membuat Mas Sandi berhenti berjuang. Tahun 2018 ia mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta karena ingin berjuang dalam Pilpres 2019 sebagai Calon Wakil Presiden, mendampingi Pak Prabowo Subianto yang menjadi Calon Presiden. Hal ini ia lakukan bukan karena dirinya oportunis maupun pragmatis, melainkan karena menyadari untuk melakukan perubahan besar terhadap bangsa dan negara, khususnya dalam memajukan UMKM, harus melalui pusat kekuasaan," jelas Bamsoet.