Bamsoet Umumkan Pemenang Kejurnas Balap Mobil ISSOM, Berikut Daftarnya

jpnn.com, SENTUL - Ketua MPR Ri Bambang Soesatyo mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2022 seri pertama yang digelar selam dua hari di Sirkuit Internasional Sentul, Sabtu-Minggu (12-13/3).

ISSOM seri pertama akan berlangsung hingga tujuh seri melakukan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengumumkan pemenang balapan ISSOM disetiap seri yang berlangsung

"Kelas Mercedes One Make Race Championship dimenangkan Arie Aumos dari MBW210 Neci Motorsport, Euro Touring Car Championship dimenangkan Charles Teo dari Jakarta Ban Motorsport, dan Indonesia Touring Car Race 1200 dimenangkan Naufal Rafif Busro dari Honda Racing Indonesia," Bamsoet seusai menutup ISSOM 2022 seri pertama di Sirkuit Sentul, Bogor, Minggu (13/3).

Dia juga mengatakan bahwa Indonesia Touring Car Race 1500 dijuarai Fitra Eri dari Honda Bandung Center Racing Team.

Ketua IMI Pusat itu menuturkan untuk kelas Euro Touring Car 3000 Championship sub category Pro dimenangkan Charles Teo dari Jakarta Ban Motorsport, sub category Master dimenangkan Alvito Anugrah Hardian dari CRK Motorsport, dan sub category Novice dijuarai Lucky Dzulkifli Azis dari JCRT X Sixteen Garage.

Sementara itu, Euro Touring Car 2000 Championship sub category Pro dimenangkan Gerry Nasution dari Team Astra dan sub category Novice dijuarai Billy Wish dari Moci Motorsport.

"Kelas Indonesia Touring Car Max Championship dimenangkan Demas Agil dari Toyota Gazoo Racing Indonesia," urai Bamsoet.