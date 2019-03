Bang Sandi: Pengangguran tak Butuh Belas Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden Sandiaga Uno berjanji bakal mengembangkan program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) ke tingkat nasional jika terpilih memimpin Indonesia.

OK OCE ialah program milik Sandiaga ketika menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan.

"Mereka mungkin bisa diarahkan menjadi wirausaha. Seandainya mereka bisa menjadi wirausaha, mereka bisa bergabung dengan OKE OCE," kata dia.

Dia meyakini, program OK OCE bakal mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Terbukti, Jakarta telah menerima manfaat dari program OK OCE yakni berkurangnya angka pengangguran.

"Di Jakarta, OKE OCE sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20 ribu di 2018. Kami sudah melihat hasil yang nyata dan sudah mendapat review yang positif," ungkap dia.

Sandiaga mengatakan, pengangguran tidak membutuhkan rasa iba. OK OCE ialah jawaban bagi pengangguran menunjukkan karya.

