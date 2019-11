Bang Saor Sebut Politikus PDIP Pelapor Novel Baswedan Tak Berperikemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Advokat Saor Siagian selaku kuasa hukum Novel Baswedan meminta politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung melihat kondisi mata kliennya. Saor mengatakan, Dewi yang mencurigai Novel berbohong soal penyiraman air keras akan berubah prasangka jika sudah melihat mata penyidik senior KPK itu.

“Semestinya dia menemuinya Novel kalau memang pengin tahu soal bagaimana keadaan matanya. Menemui keluarganya atau pergi ke rumah sakit, apakah betul Novel itu benar diserang atau tidak," kata Saor di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

Saor mengaku tak habis pikir dengan Dewi yang memolisikan Novel atas dasar tuduhan melakukan rekayasa penyiraman air keras. Saor menyebut Dewi tak punya perikemanusiaan lagi.

"Saya kira tidak ada lagi unsur kemanusiaan si pelapor ini," tegas Saor.

Lebih lanjut Saor mengatakan, Novel sangat terpukul atas laporan Dewi ke polisi. Oleh karena itu tim kuasa hukum Novel tengah menyusun rencana guna menghadapi laporan Dewi.

Selain itu, tim kuasa hukum Novel juga mendesak Polri segera mengungkap pelaku dan dalan teror terhadap Novel. "Kami sepakat tim kuasa hukum dan kemudian diminta Pak Novel untuk juga segera melakukan tindakan hukum," tandas dia. (tan/jpnn)