Bangun Ekosistem Esports, Sukarelawan Erick Thohir Gelar Turnamen dan Coaching Clinic

jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan yang tergabung dalam Generasi-Z Dukung Erick Thohir (Genzet) Jawa Timur menggelar turnamen esports Mobile Legend di Warkop Podongopi, Jemur Andayani, Surabaya, Sabtu (17/12).

Turnamen bertajuk Genzet Jatim Cup Esport 2022 itu diikuti puluhan peserta dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, bahkan ada yang datang dari Pasuruan, Magetan, Jombang, dan Pulau Madura.

Di babak final, pertandingan mempertemukan dua tim, yakni Aeon dan No Brain.

Dalam format best of three, Aeon berhasil menundukkan Nobrain dengan sekor 2-1.

Tim itu kemudian terpilih sebagai juara Genzet Jatim Cup.

“Atmosfer kompetisi sangat terasa sekali di ajang ini. Kami datang sebagai salah satu peserta yang tak diunggulkan tapi berhasil keluar sebagai pemenang,” kata Rendy Putra, ketua tim Aeon.

Hal senada diungkapkan Icam ketua tim No Brain. “Kami harus akui kami kehilangan fokus saat melawan Aeon. Kami respect dengan permainan Aeon. Kami harus akui mereka lebih baik, tapi akan kami balas dalam turnamen Genzet selanjutnya,” kata Icam.

Sekjen Genzet Jatim Naufal Arsy mengatakan pihaknya sengaja menggelar ajang turnamen esports sesuai arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperbanyak ajang kompetisi bagi para milenial dan gen-Z.