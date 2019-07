Bank BJB Raih Penghargaan Indonesia Best Public Companies 2019

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai prestasi terus dicatatkan oleh Bank BJB. Memasuki semester II tahun 2019, Bank BJB berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Public Companies 2019 dalam acara Wealth Added Creator Award 2019.

Event yang dihelat Majalah SWA serta Stern Stewart & Co. dan didukung Swanetwork merupakan yang ke-16 kalinya diselenggarakan.

Penghargaan yang diraih kali ini mengulangi prestasi gemilang Bank BJB yang dicatatkan dalam ajang serupa pada tahun lalu.

Bank BJB didapuk sebagai salah satu pemenang kategori Indonesia The Best Public Companies based onWAI (overall) 2019 dan Indonesia The Best Public Companies based on WAI 2019 Kategori Industri Bank.

Dua penghargaan prestisius ini diterima oleh Direktur Utama Bank BJB YuddyRenaldi bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (25/7).

"Penghargaan sebagai perusahaan terbaik ini merupakan bukti nyata apresiasi publik terhadap kinerja Bank BJB luar biasa yang ditunjukkan Bank BJB selama ini. Penghargaan ini akan menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang," kata Yuddy.

Awarding Ceremony ini diperuntukkan bagi perusahaan yang masuk dalam Top 26 Wealth Added Index (WAI) 2019 dari 100 perusahaan yang masu kdalam SWA 100 dengan kinerja WAI positif.