bank bjb Raih Penghargaan Indonesia Finance Award dan Indonesia Leader Award 2024

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb meraih penghargaan bergengsi dari Economic Review sebagai The Best Indonesia Finance for Bank-Public Company 2024 (GOLD Award – Excellent - Kategori aset di atas Rp100 Triliun).

Penghargaan ini diberikan kepada bank bjb atas prestasi finansial yang berhasil dicapai selama 2023, dengan peningkatan signifikan di berbagai indikator keuangan.

Pada acara yang sama, Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi, juga menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan The Best Indonesia Leader-III-2024 (PLATINUM Award – Very Excellent - Kategori aset di atas Rp100 Triliun).

Penghargaan ini merupakan bukti nyata atas berbagai terobosan dan perbaikan yang telah dilakukan oleh Yuddy selama masa kepemimpinannya di bank bjb.

Penghargaan ini diterima oleh Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan dalam Acara ndonesia Finance Award dan Indonesia Leader Award 2024 yang digelar di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, pada 12 Agustus 2024.

Sebagai informasi, pada laporan keuangan tahun 2023, bank bjb mencatatkan pertumbuhan aset yang impresif, melebihi Rp 100 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, sepanjang 2023 bank bjb mencatatkan laba sebesar Rp 2,14 triliun dengan Non Performing Loan (NPL) alias rasio kredit macet yang terjaga dengan baik pada level 1,35 persen menunjukkan manajemen risiko yang efektif.

Per Desember 2023, bank bjb mencatat dana pihak ketiga (DPK) naik 4,17% yoy menjadi Rp 136,61 triliun. Komponen Pada periode yang sama tabungan melesat 16% yoy menjadi Rp 33,64 triliun, sedangkan deposito tercatat Rp 80,06 triliun, naik 4,75% yoy.