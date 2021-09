Bank BJB Raih Penghargaan The Most Resilient Regional Bank dari CNBC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) yang terus berinovasi dan melakukan terobosan kembali mendapatkan apresiasi.

Apresiasi kali ini diberikan CNBC Indonesia pada acara road to CNBC Indonesia Awards 2021 kategori The Best Regional Bank.

bank bjb berhasil meraih penghargaan The Most Resilient Regional Bank 2021.

Penghargaan tersebut diterima secara virtual oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini yang disiarkan di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com, Kamis (23/9).

Selama masa pandemi Covid-19, situasi ekonomi daerah maupun nasional mengalami masa sulit.

Para BPD di berbagai daerah memiliki peran vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dorongan tersebut dilakukan BPD dengan melakukan berbagai inovasi dan penyesuaian bisnis dengan mengadaptasi teknologi hingga pelayanan prima pun bisa tetap terwujud.

Inovasi digital ini pulalah yang diterapkan dan diakselerasi bank bjb selama masa pandemi Covid-19.