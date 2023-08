Bank DKI Terima 2 Kategori Penghargaan pada 28th Infobank Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - Infobank menganugerahkan 2 kategori penghargaan kepada Bank DKI, yakni Excellent Financial Performance Bank in 2022 dan Excellent Financial Performance Bank in 5 Consecutive Years (2018-2022). Penghargaan ini diberikan saat perhelatan 28th Infobank Award 2023 yang berlangsung di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono mengatakan ucapan terima kasih serta apresiasi seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank DKI. Baca Juga: Mempermudah ASN Membeli Kendaraan Listrik, Pemprov Menggandeng Bank DKI Menurut dia, penghargaan ini menjadi pencapaian atas upaya Bank DKI dalam melakukan berbagai inisiatif melalui Program Transformasi 5.0. ”Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh karyawan Bank DKI, nasabah, serta pemangku kepentingan Bank DKI,” ujar Amirul dalam keterangannya, Rabu (30/8). Dilansir dari laman resmi Infobank, dalam hal penilaian, Biro Riset Infobank (BRI) melakukan rating terhadap 106 bank umum kategori KBMI 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan kinerja keuangan tahun 2021 dan 2022. Baca Juga: Bank DKI Distribusikan 245.749 Kartu Bantuan Sosial untuk Masyarakat Selain itu penilaian kesehatan bank turut mengacu pada profil risiko, Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas, dan permodalan. Sebagai informasi, Bank DKI menutup 2022 dengan mencatat laba bersih tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Perseroan sebesar Rp 939,11 miliar atau tumbuh 29,11 persen.