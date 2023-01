Bankaltimtara Berjaya di Ajang Infobank-MRI SLE Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) meraih The Most Reputable Region Bank in Product and Services pada 6th Infobank-MRI Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2023 with Corporate Reputation.

Bankaltimtara meraih peringkat I untuk kategori kualitas produk, jasa, dan layanan pada kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Bankaltimtara Muhammad Edwin dari Pemimpin Redaksi Majalah Infobank Eko B. Supriyanto di Jakarta, Rabu (25/1).

Bank milik pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini juga berhasil menyabet tiga penilaian lainnya, yakni The 2nd Rank Region Bank in Satisfaction, Loyalty, and Engagement 2023, The 3rd Best Region Bank in Customer Loyalty, dan The 3rd Best Regional Bank in Corporate Reputation 2023.

Dua penghargaan, yakni 6th Infobank-MRI Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2023 diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan Marketing Research Indonesia (MRI) dan Biro Riset Infobank yang mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan (kepuasan loyalitas engagement) pada Bank Konvensional, Bank Syariah, Bank Digital dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Bankaltimtara Muhammad Edwin mengatakan pencapaian ini merupakan komitmen Bankaltimtara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah.

"Ini merupakan kehormatan bagi kami bahwa usaha dan kerja keras dari insan Bankaltimtara untuk menyediakan solusi perbankan terbaik telah berhasil meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dan, bahkan dihargai dan diakui oleh lembaga penelitian terkemuka," ujar Muhammad Edwin.

Bankaltimtara pun dinilai sebagai bank yang sangat memahami perilaku dan kebiasaan nasabahnya dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.