Baru Diresmikan, Pusat Ortopedi RS Mandaya Karawang Telah Melayani 3500 Pasien    

jpnn.com, KARAWANG - RS Mandaya Karawang meluncurkan pusat layanan unggulan baru yaitu Pusat Ortopedi & Artroskopi yang berteknologi tinggi dan didukung dengan sembilan tim dokter spesialis hingga subspesialis konsultan bagian panggul dan lutut.

Selama ini, RS Mandaya Karawang telah memiliki rekam jejak yang sangat baik dengan melayani lebih dari 3500 pasien rawat jalan dan 500 operasi orthopedic dalam 1 tahun terakhir

Tidak hanya itu, pusat orthopedi RS Mandaya Karawang juga memiliki beberapa peralatan canggih seperti, automatic robot-assisted rehabilitation yang membantu pasien bisa segera beraktivitas pasca-operasi ortopedi.

Beragam peralatan medis canggih baru pun terus dihadirkan seperti MRI Philips 1,5T dengan fitur tambahan coil magnet khusus untuk sendi, saraf, otot dan tulang yang bisa menghasilkan gambar sangat baik bagi bidang orthopedi, saraf hingga tulang belakang.

Alat MRI Philips terbaru dari RS Mandaya Karawang sudah dilengkapi dengan fitur hiburan video, sehingga pasien bisa menyaksikan film kesayangan via Netflix, Disney+ Hotstar dan Youtube.

“Kami ingin memenuhi kebutuhan warga Karawang, Subang, Purwakarta, Cikarang dan sekitarnya yang membutuhkan rumah sakit khusus dibidang orthopedi. Dengan menghadirkan tim dokter subspesialis orthopedi serta peralatan-peralatan terbaru dan canggih, kami harap ini bisa menjadi harapan baru bagi warga Karawang. Tentunya, RS Mandaya Karawang telah menerima berbagai asuransi perusahaan, asuransi individu, BPJS Ketenagakerjaan hingga BPJS Kesehatan agar bisa makin banyak membantu warga,” tutur Erwin Suyanto Director of Marketing and Public Relations at Mandaya Hospital Group.

Pada kesempatan kali ini, terdapat empat dokter spesialis yang menyampaikan kemajuan metodeoperasi dan teknologi terbaru.

Pusat Orthopedi Mandaya Karawang memiliki metode terkini yaitu operasi artroskopi atau operasi lubang kunci karena luka sayatnya hanya kurang dari 1cm sehingga luka operasi lebih cepat sembuh.