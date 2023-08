BAZNAS Dukung Anak Yatim Wujudkan Mimpi Lewat Beasiswa SCB

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendukung mimpi anak-anak yatim melalui program Beasiswa Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB).

Salah satu penerima beasiswa, Zahra Mustafida (19) sangat merasakan manfaat program tersebut. Dia meraih berbagai prestasi selama mengikuti pendidikan di SMP-SMA SCB.

"Saat ini Zahra bisa melanjutkan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga dibantu pembiayaannya oleh BAZNAS," ujar Zahra, dalam keterangannya, Senin (7/8).

Menurut Zahra, keberhasilan yang diraihnya tidak terlepas dari dukungan, pembinaan, dan pemberian bantuan dari BANZAS selama menjalankan sekolah di SCB. Dia pun bermimpi ingin menjadi duta inspirasi bagi perempuan.

"Zahra ingin membuka jendela bahwa perempuan itu bisa maju, bergerak bebas, berprestasi, tetapi tidak melewati batas-batas syariat Islam, termasuk mendapat kesempatan yang sama menjadi seorang pemimpin," ujarnya.

Adapun prestasi Zahra selama di SCB, di antaranya Pramuka Garuda ATAS (Pramuka Dunia), Peserta terbaik Jambore on the air & on the Internet, Medali Emas Olimpiade Matematika Onmipasa 2023, Duta Saka Bakti Husada Kab Bogor. Selain itu Zahra juga berhasil menghafal 16 Juz Al-Qur'an dan 114 Hadis pilihan.

Pimpinan BAZNAS Bidang Koordinasi Nasional Drs KH Achmad Sudrajat, Lc, MA, memberikan nasihat dan motivasi kepada para anak yatim penerima beasiswa SCB untuk terus berjuang meraih mimpi-mimpinya.

"Jika adik-adik ingin menjadi pemimpin di masa depan, kalian harus memiliki 'bensin' yang kuat, mesin, yaitu melalui yang namanya riyadhoh, doa, dan tirakatan," ujarnya.