BBPLK Medan Gelar Joint Practice Kejuruan Pariwisata

jpnn.com, MEDAN - Kejuruan Pariwisata Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan menggelar simulasi pelayanan makanan dan minuman pada hotel bintang 5.

Kepala BBPLK Medan, Muhammad Ali mengatakan, kegiatan itu merupakan Joint Practice kolaborasi kegiatan praktik peserta pelatihan program pelatihan Commercial Cookery, Bakery, Commis Pastry, & Restaurant Attendant yang berlangsung selama seminggu, mulai 8-16 Maret 2021.

Ali menyebut selama beberapa hari, peserta pelatihan pada program tersebut melaksanakan simulasi pelayanan makan siang serta sarapan di workshop Food & Beverage Product BBPLK Medan.

"Hari ini sedang berlangsung join practice antara beberapa peserta pelatihan dari pelatihan yang berbeda, mulai dari room attendant, cookery, hingga pelatihan pastry dimana mereka berkolaborasi satu sama lain menyuguhkan satu pelayanan yang kita andaikan di sebuah hotel bintang lima," ungkap Ali dalam keterangan resminya, Jumat (19/3).

Sebagai informasi, kegiatan Joint Practice menghadirkan para General Manager Hotel di Kota Medan dan sekitarnya yang tergabung dalam IHGMA antara lain, GM Sibayak Hotel, Santika Dyandra, Reiz Condo, Gran Inna, Hotel, Harper Wahid Hasyim, Ibis Style, Grand Mercure, Four Point By Sheraton, Fave Hotel S Parman, Prime Plaza Kualanamu, Swisbelinn Gajah Mada, Lepolonia By Topotels dan General Manager Aryaduta Medan, Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, APINDO, KADIN, PHRI dan pengurus FKLPI Provinsi Sumatera Utara.

Ali memaparkan, kegiatan juga menghadirkan para content creator yang tergabung dalam Komunitas Kreatif Kota Medan. Joint Practice yang berakhir hari ini dihadiri oleh para penggiat media di Kota Medan antara lain Wartawan RRI, Media Sumutku, Harian SIB, WASPADA, Online SIB, Harian G.com, Harian Media 24 Jam, TVRI, Sumut POS, Tribun Medan, TV One, & SmartFM.

"Kegiatan Joint Practice dimaksudkan untuk mensimulasikan suasana pelayanan pada hotel bintang 5 sehingga diharapkan para peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi BBPLK Medan lebih siap dan pecaya diri untuk bekerja pada sektor pariwisata dan perhotelan," papar dia.

Selain itu, kata Ali juga, Kehadiran para stakeholder yang diundang sebagai tamu pada kegiatan Joint Practice bermanfaat dalam memberikan feedback kepada para peserta pelatihan baik dalam hal makanan dan minuman yang dihasilkan maupun pelayanan yang diberikan.