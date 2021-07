Begini Bocoran The Penthouse 3 Episode 7, Makin Seru!

jpnn.com - Drama The Penthouse 3 episode 7 akan tayang pada Jumat (16/7) pukul 22.00 waktu Korea.



Pada episode sebelumnya, The Penthouse 3 menceritakan tentang Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) yang menjadi direktur Pusat Seni Cheong-A setelah menggantikan posisi Oh Yoon Hee (Eugene).



Ha Eun Byul (Choi Ye Bin) mengingat bagaimana Oh Yoon Hee meninggal Dunia.



Sebab, Ha Eun Byul dan Cheon Seo Jin berada di lokasi kejadian.



Lantas, Cheon Seo Jin meminta Ha Eun Byul untuk tutup mulut.



Dilansir dari soompi, pada episode ketujuh cerita The Penthouse 3 akan makin menarik.



Cheon Seo Jin dan Ha Eun Byul akan menghadapi krisis tak terduga selama konferensi pers untuk Pusat Seni Cheong-A.



Saat melakukan sesi tanya jawab di hadapan banyak reporter, Cheon Seo Jin tak dapat menyembunyikan keterkejutannya atas situasi tak terduga yang tiba-tiba muncul.



Para reporter yang berada di lokasi pun mengarahkan pertanyaan dan kamera mereka ke orang lain, bukan Cheon Seo Jin.



Melihat peristiwa itu, Cheon Seo Jin pun sangat marah sedangkan putrinya, Ha Eun Byul, bersembunyi di ruang tunggu.



Lalu, apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat pasangan ibu-anak tersebut membeku karena panik?



"Tolong perhatikan kisah Cheon Seo Jin dan Ha Eun Byul serta hasil dari keinginan mereka yang terdistorsi," ucap produser drama The Penthouse 3.



Drama The Penthouse 3 tayang setiap Jumat pukul 22.00 waktu korea.



The Penthouse 3 dibintangi oleh Kim So Yeon, Choi Ye Bin, Kim Young Dae, Eugene, Uhm Ki Joon, dan sejumlah aktor dan aktris lainnya.



Drama The Penthouse 3 ini bisa disaksikan melalui aplikasi Viu. (mcr7/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: